ЕБРР выделит кредит для поставок газа через TAP в Северную Македонию и Сербию

Для диверсификации поставок природного газа через Трансадриатический трубопровод (TAP) в Северную Македонию и терминалы СПГ в Греции, а также обеспечения поставок газа в Сербию Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует выделить госкомпани

Для диверсификации поставок природного газа через Трансадриатический трубопровод (TAP) в Северную Македонию и терминалы СПГ в Греции, а также обеспечения поставок газа в Сербию Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует выделить госкомпании NOMAGAS кредит под госгарантию на сумму 98,59 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ЕБРР, одобрение кредита на Совете директоров банка ожидается 24 апреля. Общая стоимость проекта составляет 140,190 млн евро.

Средства кредита будут использованы для строительства 100% готового к использованию водорода газового интерконнектора с Грецией (66 км; межсетевое соединение) и двух газопроводов в Северной Македонии - Гостивар – Кичево (34 км; участок 1) и Свети Николе – Велес (28 км; участок 2).

"Инвестиции позволят поставлять газ в Северную Македонию, что позволит ускорить переход от угля к возобновляемым источникам энергии путем вывода из эксплуатации существующих угольных теплоэлектростанций (ТЭС) к 2030 году. Ожидается, что будет также использовано 1,7 ГВт возобновляемых источников энергии, что приведет к чистому сокращению выбросов парниковых газов на 82% к 2030 году. Кроме того, проект значительно сократит загрязнение воздуха за счет замены неэффективных форм отопления в коммерческом и жилищном секторах, а также использование нефтепродуктов и твердого топлива.

Проект также на 100% готов к использованию водорода и не препятствует выходу низкоуглеродных решений на рынки конечного использования. Этот проект повысит конкурентоспособность предприятий частного сектора и снизит цены на газ за счет увеличения поставок газа в 2,5 раза (с существующих 0,8 млрд кубометров до 3,6 млрд кубометров) и тем самым будет способствовать дальнейшей декарбонизации энергетического сектора при более низкой стоимости поставок", - отмечает ЕБРР.

В июне 2023 года Северная Македония приняла "Дорожную карту справедливого перехода", обеспечивающую защиту уязвимых людей и сообществ. Это было признано и поддержано Климатическими инвестиционными фондами (CIF), и Северная Македония стала пилотной страной для Программы ускорения перехода на использование угля (ACT). В этой связи ЕБРР помог разработать и подписал совместную декларацию с правительством Северной Македонии и другими партнерскими учреждениями для создания внутристрановой платформы.

Министерство окружающей среды и физического планирования Северной Македонии выдало экологическое одобрение для интерконнектора в январе 2021 года. Перед началом строительства будут проведены исследования биоразнообразия, чтобы исключить присутствие каких-либо охраняемых видов в зоне строительства трубопровода.

Оба трубопровода (Гостивар – Кичево и Свети Николе – Велес) позволяют избежать физического переселения и сводят к минимуму использование частной земли. Что касается интерконнектора Северная Македония-Греция, то около 75% земли, необходимой на постоянной основе, и около 80% земли, необходимой временно, находится в государственной собственности. В участке Свети Николе-Велес государству принадлежит около 71% земли, необходимой постоянно, и около 70% земли, необходимой временно.

ЕБРР мобилизовал 216 тысяч евро для технической помощи из Специального фонда акционеров с целью оказания помощи в подготовке проекта, включая оценку технической и энергетической устойчивости развития газотранспортной системы Северной Македонии, комплексный пакет экосоциальной оценки и раскрытия информации, а также базовый план.

NOMAGAS — это акционерная государственная компания и лицензированный оператор газотранспортной системы (TSO), созданная в июне 2022 года в результате слияния двух государственных TSO - National Energy Resources (NER) и АО GA-MA Skopje (GAMA).