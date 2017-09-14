Доля SOCAR в проекте АЧГ увеличится, доля других компаний сократится

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку подписано измененное и вновь разработанное соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с месторождений "Азери", "Чираг" и глубоководной части месторождения "Гюнешли" (АЧГ). Новое соглашение предусматривает внесение изменений в долевое участие компаний в проекте.

Как сообщает Report, после утверждения соглашения доля SOCAR повысится с 11,65% до 25%, а доля компании BP сократится до 30,37% с 35,8%. По условиям нового соглашения, также снизилась доля и других иностранных компаний.

После утверждения соглашения долевое участие партнеров АЧГ будет распределено следующим образом: BP (Великобритания, оператор) - 30,37%, AzACG (SOCAR, Азербайджан) - 25,00%, Chevron (США) - 9,57%, Inpex (Япония) - 9,31%, Statoil (Норвегия) - 7,27%, ExxonMobil (США) - 6,79%, TP (Türkiye Petrolleri) - 5,73%, Itochu (Япония) - 3,65% и ONGC Videsh Ltd. (OVL, Индия) - 2,31%.

По соглашению PSA о разработке блока АЧГ от 20 сентября 1994 года, долевое участие в АЧГ имеют BP (оператор - 35,8%), SOCAR (11,6%), Chevron (11,3%), Inpex (11%), Statoil (8,6%), ExxonMobil (8%), TPAO (6,8%), Itochu (4,3%), ONGC Videsh Ltd. (OVL, 2,7%).

Таким образом, доля SOCAR возрастет на 13,35 процентных пункта, а BP снизится на 5,4 процентных пункта.

Соглашение подписано от имени правительства Азербайджана президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым и представителями компаний-партнеров при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и группы высокопоставленных иностранных официальных лиц правительства и государства на проходящем сегодня в Баку мероприятии.

В соответствии с измененным и вновь разработанным соглашением о совместной разработке и долевом распределении добычи, BP останется оператором проекта.

По условиям соглашения, международные компании-партнеры выплатят 3,6 млрд долларов бонусов в Государственный нефтяной фонд Азербайджана. Существует потенциал инвестирования в АЧГ более 40 млрд долларов в течение последующих 32 лет.