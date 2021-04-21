Добыча с платформы "Западный Азери" будет приостановлена на 15 дней

Согласно плану, добыча с платформы "Западный Азери" будет приостановлена с 22 апреля 2021 года на 15 дней

В рамках годовой рабочей программы месторождения "Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли" (АЧГ) будет реализована программа плановой остановки платформы "Западный Азери".

Об этом Report сообщили в компании BP-Azerbaijan, которая является оператором проекта разработки месторождения.

Согласно плану, добыча с платформы "Западный Азери" будет приостановлена с 22 апреля 2021 года на 15 дней. В рамках этой программы будут проведены различные работы, направленные на безопасную и надежную эксплуатацию платформы в течение длительного времени без ущерба для окружающей среды.

Такие программы являются частью обычных операций, и выполняются регулярно по графику. Работы по планированию этой программы начались в 2020 году, а работы по программе включены в годовую рабочую программу и бюджет на 2021 год. Временная остановка платформы также включена в план добычи на этот год.