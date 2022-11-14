Добыча нефти вне ОПЕК в этом году снизится на 24 тыс. баррелей в сутки

ОПЕК незначительно понизила прогноз по добыче нефти вне организации на 2022 год - на 24 тыс. баррелей в сутки. При этом объем производства по итогам года по-прежнему оценивается в среднем в 65,6 млн баррелей в сутки, а на 2023 год - 67,1 млн баррелей в с

ОПЕК незначительно понизила прогноз по добыче нефти вне организации на 2022 год - на 24 тыс. баррелей в сутки. При этом объем производства по итогам года по-прежнему оценивается в среднем в 65,6 млн баррелей в сутки, а на 2023 год - 67,1 млн баррелей в сутки. Прогноз на следующий год практически совпадает с оценкой прошлого месяца.

Как передает Report, об этом говорится в ноябрьском докладе организации.

"Прогноз предложения жидких углеводородов на 2022 год в странах, не входящих в ОПЕК, был пересмотрен в сторону незначительного понижения на 24 тыс. баррелей в сутки, до в среднем 65,6 млн баррелей в сутки. Рост по сравнению с прошлым годом составит в среднем 1,9 млн баррелей в сутки, что на 30 тыс. баррелей в сутки меньше, чем прогнозировалось в предыдущем месяце", - сказано в документе.

По оценкам ОПЕК, сильнее всего нарастят производство нефти в 2022 году США, Канада, Китай, Бразилия и Гайана, а в Таиланде и Норвегии добыча может, наоборот, снизиться. В 2023 же году рост в основном обеспечат США, Норвегия, Бразилия, Канада, Казахстан и Гайана, а снижение прогнозируется в первую очередь у России и Мексики.