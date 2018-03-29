Добыча нефти в США достигла рекордного значения

Баку. 29 марта. REPORT.AZ / На неделе 17-23 марта ежесуточная добыча и запасы нефти в США показали рост.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Администрации энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

За отчетную неделю ежесуточная добыча нефти увеличилась на 26 тыс. баррелей или 0,25% и достигла 10,43 млн баррелей. То есть добыча выросла уже в 10-й раз за последние 11 недель.

Нефтяные запасы США в отчетном периоде увеличились на 1,643 млн баррелей или 0,4%, до 429,9 млн баррелей. Аналитики прогнозировали рост запасов на 0,85 млн баррелей. На предыдущей неделе запасы сократились на 2,6 млн баррелей.

Запасы бензина в стране сократились на 3,5 млн баррелей или 1,4%, составив 239,6 млн баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 2 млн баррелей. На предыдущей неделе снижение составило 1,7 млн баррелей.

Аналитическая группа Report отмечает, что после этой новости мировые цены на нефть пошли вниз. Цена Brent на товарных биржах стабилизировалась в районе 65 долларов/баррель. Однако аналитики прогнозируют сохранение мировых нефтяных цен на высоком уровне на фоне ускорения темпов мирового экономического роста. Во втором квартале 2018 года Brent будет колебаться в диапазоне 55-73 доллара/баррель.