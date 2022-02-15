Добыча нефти в Азербайджане снизилась на 3%

В 2021 году в Азербайджане добыто 34,6 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).

В 2021 году в Азербайджане добыто 34,6 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Министерства энергетики по итогам проделанной работы за 2021 год.

По данным, это на 1 млн 044 тыс. тонн или на 2,9% меньше прогноза. По сравнению с соответствующим периодом 2020 года добыча нефти (вместе с конденсатом) увеличилась на 33 тыс. тонн или на 0,095%.

По данным Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), в прошлом году было добыто 7,9 млн тонн нефти вместе с конденсатом, что примерно на 351 тыс. тонн или 4,7% больше прогноза.

В течение 2021 года добыча на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" составила 22,5 млн тонн, что на 1 млн 528 тысяч тонн или 6,4% меньше прогноза.

За это время с газоконденсатного месторождения "Шахдениз" было добыто 4,2 млн тонн нефти (вместе с конденсатом). Это примерно на 133 тысячи тонн или 3,3% больше прогноза.