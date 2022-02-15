О нас
Report Georgia
Аудио новости

Добыча нефти в Азербайджане снизилась на 3%

Добыча нефти в Азербайджане снизилась на 3% В 2021 году в Азербайджане добыто 34,6 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).
Энергетика
15 февраля 2022 г. 11:51
Добыча нефти в Азербайджане снизилась на 3%

В 2021 году в Азербайджане добыто 34,6 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Министерства энергетики по итогам проделанной работы за 2021 год.

По данным, это на 1 млн 044 тыс. тонн или на 2,9% меньше прогноза. По сравнению с соответствующим периодом 2020 года добыча нефти (вместе с конденсатом) увеличилась на 33 тыс. тонн или на 0,095%.

По данным Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), в прошлом году было добыто 7,9 млн тонн нефти вместе с конденсатом, что примерно на 351 тыс. тонн или 4,7% больше прогноза.

В течение 2021 года добыча на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" составила 22,5 млн тонн, что на 1 млн 528 тысяч тонн или 6,4% меньше прогноза.

За это время с газоконденсатного месторождения "Шахдениз" было добыто 4,2 млн тонн нефти (вместе с конденсатом). Это примерно на 133 тысячи тонн или 3,3% больше прогноза.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ötən il Azərbaycanda neft hasilatı proqnozdan 3 % az olub

Экслюзивные новости

Российский банк почти в 2 раза увеличил выплату дивидендов ГНФАР
Российский банк почти в 2 раза увеличил выплату дивидендов ГНФАР
14 февраля 2022 г. 17:54
Украинский депутат: Ходжалинский геноцид - самое жестокое кровопролитие Карабахской войны
Украинский депутат: Ходжалинский геноцид - самое жестокое кровопролитие Карабахской войны
14 февраля 2022 г. 16:52
ЦБА разъяснил порядок обмена поврежденных купюр
ЦБА разъяснил порядок обмена поврежденных купюр
14 февраля 2022 г. 13:19
Азербайджан подпишет соглашения с Европейским союзом и Всемирным банком
Азербайджан подпишет соглашения с Европейским союзом и Всемирным банком
14 февраля 2022 г. 12:22
Председатель Коллегии адвокатов предлагает поправки в закон об адвокатуре
Председатель Коллегии адвокатов предлагает поправки в закон об адвокатуре
14 февраля 2022 г. 11:32
Нефтяной фонд назвал причины резкого роста доходов с АЧГ и “Шахдениз”
Нефтяной фонд назвал причины резкого роста доходов с АЧГ и “Шахдениз”
14 февраля 2022 г. 10:52
ЦБА: Общая ликвидность банковского сектора составляет около 14 млрд манатов
ЦБА: Общая ликвидность банковского сектора составляет около 14 млрд манатов
14 февраля 2022 г. 10:03
Посол: Японские компании будут работать на освобожденных территориях Азербайджана
Посол: Японские компании будут работать на освобожденных территориях Азербайджана
12 февраля 2022 г. 16:40
Центральный банк: Со второй половины года инфляция пойдет на убыль
Центральный банк: Со второй половины года инфляция пойдет на убыль
12 февраля 2022 г. 13:21
Эльман Рустамов: Цены на нефть являются серьезной поддержкой для курса маната
Эльман Рустамов: Цены на нефть являются серьезной поддержкой для курса маната
12 февраля 2022 г. 11:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi