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В Карабахе и Восточном Зангезуре построены 12 электрических подстанций

В Карабахе и Восточном Зангезуре построены 12 электрических подстанций До сих пор в Карабахе и Восточном Зангезуре построены 11 подстанций мощностью 110 кВ и 1 - мощностью 330 кВ.
Энергетика
26 мая 2023 г. 17:04
В Карабахе и Восточном Зангезуре построены 12 электрических подстанций

До сих пор в Карабахе и Восточном Зангезуре построены 11 подстанций мощностью 110 кВ и 1 - мощностью 330 кВ.

Как сообщает Report, об этом советник президента ОАО "Азерэнержи" Вугар Алиев сказал на мероприятии в министерстве экологии и природных ресурсов, посвященном загрязнению реки Охчучай.

Кроме того, по его словам, на освобожденных от оккупации территориях проложена более чем 600-километровая высоковольтная линия электропередач.

"До оккупации на этих территориях имелось 29 малых гидроэлектростанций (ГЭС), которые были полностью разрушены нашими соседями. 11 из них были восстановлены. На семи территориях продолжается строительство ГЭС, и еще на 9 участках началось строительство ГЭС. В общем, мощность этих 27 ГЭС составит 27 МВт. В ближайшем будущем планируется строительство дополнительных станций", - добавил представитель "Азерэнержи".

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Версия на азербайджанском языке İndiyə qədər Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 12 elektrik yarımstansiyası tikilib

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