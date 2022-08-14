Чистая прибыль Saudi Aramco в I полугодии 2022 года выросла до $87,9 млрд

Чистая прибыль крупнейшей в мире по добыче и запасам саудовской нефтяной компании Saudi Aramco по итогам первого полугодия 2022 года составила 87,9 млрд долларов США против 47,2 млрд годом ранее, следует из сообщения компании.

Чистая прибыль крупнейшей в мире по добыче и запасам саудовской нефтяной компании Saudi Aramco по итогам первого полугодия 2022 года составила 87,9 млрд долларов США против 47,2 млрд годом ранее, следует из сообщения компании.

Как передает Report со ссылкой на компанию, таким образом, показатель вырос в 1,9 раза, или на 86%.

Во втором квартале 2022 года компания увеличила чистую прибыль на 90% по сравнению с аналогичным показателем 2021 года, до 48,4 млрд долларов. Этот показатель прибыли является рекордным для квартальной отчетности Saudi Aramco после IPO в 2019 году. Рост прибыли как за полугодие, так и за второй квартал Saudi Aramco связывает с высокими ценами на нефть и объемами продаж, а также с улучшением показателя маржи переработки. Дивидендные выплаты Saudi Aramco в третьем квартале составят 18,8 млрд долларов.

Свободный денежный поток Saudi Aramco за первое полугодие составил 65,2 млрд долларов, увеличившись на 59% по сравнению с 2021 годом. Во втором квартале показатель также вырос на 53%, до 34,6 млрд. Объем капитальных затрат компании вырос за полугодие на 8%, до 16,9 млрд долларов, а во втором квартале - на 25%, до 9,4 млрд долларов.

Средний уровень добычи углеводородов Saudi Aramco по итогам второго квартала составил 13,6 млн баррелей в сутки (б/с) нефтяного эквивалента (+4,6% к первому кварталу 2022 года). Компания также сохраняет планы по увеличению мощностей по добыче нефти с текущих 12 млн б/с до 13 млн б/ с к 2027 году.