Число фьючерсных контрактов на нефть марки WTI достигло рекордной отметки

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Хеджевые фонды и другие спекулянты за отчетную неделю с 15-е по 21 февраля увеличили свою сальдированную длинную позицию во фьючерсах и опционах на нефть марки WTI на 6% или на 23 299 - до 413 637 контрактов.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.ru, эти данные приводит Комиссия по торговле товарным фьючерсами (CFTC) США. Это новый максимальный размер длинной сальдированной позиции за всю историю сбора данного вида статистики с июня 2006 года.

Отметим, что сальдированная позиция - разница между совокупными длинной и короткой позициями. Если разница положительная, то сальдированная позиция является длинной. Если разница отрицательная, сальдированная позиция является короткой.