Численность нефтегазовых скважин в США превысила 900

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Общее количество нефтегазодобывающих установок в США в период с 12 по 18 мая выросло на 16 единиц или 1,81% и составило 901.

Как передает Report со ссылкой на данные Baker Hughes, по итогам отчетной недели число активных нефтяных буровых скважин в США увеличилось на 8 единиц или 1,12% - до 720 единиц, газовых установок - на 8 единиц или 4,65% - до 180, смешанных не изменилось, оставшись в количестве 1 единицы. В годовом выражении численность нефтяных установок выросла на 402 единицы или 126%, газовых – на 95 единиц или 112%, в целом же, нефтегазодобывающих установок – на 497 единиц или 123%.

Напомним, что 25 мая прошлого года число действующих нефтяных установок достигло 316 единиц, что является семилетним минимумом. Сейчас количество активных нефтяных установок превышает минимальный показатель в 2,28 раза. Эта цифра достигла рекордной отметки в октябре 2014 года и составила 1 609 единиц. Сейчас число установок на 55,2% ниже рекордного уровня.

Аналитическая группа Report отмечает, что в ближайшие 3-6 месяцев ожидается движение нефтяных цен в диапазоне 45-60 долларов/баррель. В этом случае можно ожидать серьезного роста числа активных нефтяных скважин в США, что приведет к наращиванию нефтедобычи.