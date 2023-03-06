Церетели: Азербайджан играет важную роль в энергетической безопасности Европы

Азербайджан играет ведущую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Азербайджан играет ведущую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Как передает Report, об этом заявил старший научный сотрудник Американского совета по внешней политике (AFPC) Мамука Церетели на вебинаре "Растущая роль Южного Кавказа в европейской энергетической безопасности", организованном Институтом Центральной Азии и Кавказа и Программой изучения Шелкового пути.

Он заявил, что реализуемые Азербайджаном, Турцией и Грузией энергопроекты являются ключевыми не только для региона Южного Кавказа, но и играют важную роль в обеспечении энергоресурсами страны ЕС.

Церетели напомнил о меморандуме подписанном между Азербайджаном, Румынией, Венгрией и Грузией 17 декабря 2022 года о прокладке электрического кабеля по дну Черного моря для поставок зеленой электроэнергии, добавив, что этот проект является еще одним, где будут сотрудничать страны Южного Кавказа и ЕС.

Говоря о потенциале развития ВИЭ, он подчеркнул, что Азербайджан в будущем сможет начать экспорт альтернативной энергии, в частности, ветряной в европейские страны.