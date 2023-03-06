О нас

Церетели: Азербайджан играет важную роль в энергетической безопасности Европы

Церетели: Азербайджан играет важную роль в энергетической безопасности Европы Азербайджан играет ведущую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы.
Энергетика
6 марта 2023 г. 20:41
Церетели: Азербайджан играет важную роль в энергетической безопасности Европы

Азербайджан играет ведущую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Как передает Report, об этом заявил старший научный сотрудник Американского совета по внешней политике (AFPC) Мамука Церетели на вебинаре "Растущая роль Южного Кавказа в европейской энергетической безопасности", организованном Институтом Центральной Азии и Кавказа и Программой изучения Шелкового пути.

Он заявил, что реализуемые Азербайджаном, Турцией и Грузией энергопроекты являются ключевыми не только для региона Южного Кавказа, но и играют важную роль в обеспечении энергоресурсами страны ЕС.

Церетели напомнил о меморандуме подписанном между Азербайджаном, Румынией, Венгрией и Грузией 17 декабря 2022 года о прокладке электрического кабеля по дну Черного моря для поставок зеленой электроэнергии, добавив, что этот проект является еще одним, где будут сотрудничать страны Южного Кавказа и ЕС.

Говоря о потенциале развития ВИЭ, он подчеркнул, что Азербайджан в будущем сможет начать экспорт альтернативной энергии, в частности, ветряной в европейские страны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Tsereteli: Azerbaijan plays important role in Europe’s energy security

Самое важное

Президент Ильхам Алиев наградил группу азербайджанских женщин
Президент Ильхам Алиев наградил группу азербайджанских женщин
6 марта 2023 г. 13:21
Позиции Азербайджанской Армии подверглись минометному обстрелу
Позиции Азербайджанской Армии подверглись минометному обстрелу
6 марта 2023 г. 10:30
МИД: незаконные армянские вооруженные формирования должны быть немедленно выведены с территории Азербайджана
МИД: незаконные армянские вооруженные формирования должны быть немедленно выведены с территории Азербайджана
5 марта 2023 г. 15:21
Умайра Тагиева назначена заместителем министра, Фирдовси Алиев освобожден от должности
Умайра Тагиева назначена заместителем министра, Фирдовси Алиев освобожден от должности
4 марта 2023 г. 16:37
В Азербайджане продажа квартир без купчей может быть запрещена законом
В Азербайджане продажа квартир без "купчей" может быть запрещена законом
3 марта 2023 г. 15:22
Генсек СВМДА: Продление председательства Азербайджана в ДН говорит о востребованности его подходов
Генсек СВМДА: Продление председательства Азербайджана в ДН говорит о востребованности его подходов
3 марта 2023 г. 14:34
Община Западного Азербайджана призывает ПАСЕ начать мониторинг прав азербайджанцев, изгнанных из Армении
Община Западного Азербайджана призывает ПАСЕ начать мониторинг прав азербайджанцев, изгнанных из Армении
3 марта 2023 г. 13:42
Борцы за свободу Новой Каледонии обратились к миру из Баку: Признайте нашу независимость
Борцы за свободу Новой Каледонии обратились к миру из Баку: Признайте нашу независимость
2 марта 2023 г. 19:57
Ильхам Алиев: Мецаморская атомная электростанция представляет большую ядерную угрозу для всего региона
Ильхам Алиев: Мецаморская атомная электростанция представляет большую ядерную угрозу для всего региона
2 марта 2023 г. 18:23
Форрест: Макрон и сегодня продолжает колониальную политику Франции
Форрест: Макрон и сегодня продолжает колониальную политику Франции
2 марта 2023 г. 16:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi