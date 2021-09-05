Цены на топливо в Калифорнии достигли исторического максимума

Автомобилисты в американском штате Калифорния будут вынуждены заплатить рекордные цены за топливо в преддверии Дня труда, который отмечается 6 сентября

Автомобилисты в американском штате Калифорния будут вынуждены заплатить рекордные цены за топливо в преддверии Дня труда, который отмечается 6 сентября.

Об этом передает Report со ссылкой на Fox Business .

Так, стоимость одного галлона (около 4,5 литра) бензина составит 4,39 долларов США. Тогда как годом ранее в этот же день данный показатель равнялся 3,23 доллара США. При этом средние цены на бензин по стране не превышают 3,2 доллара США.

Как отмечают в Американской автомобильной ассоциации, это самые высокие цены за всю историю проведения праздника. Предыдущий рекорд приходится на 2012 год – 4,16 долларов США.