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Цены на топливо в Калифорнии достигли исторического максимума

Цены на топливо в Калифорнии достигли исторического максимума Автомобилисты в американском штате Калифорния будут вынуждены заплатить рекордные цены за топливо в преддверии Дня труда, который отмечается 6 сентября
Энергетика
5 сентября 2021 г. 13:20
Цены на топливо в Калифорнии достигли исторического максимума

Автомобилисты в американском штате Калифорния будут вынуждены заплатить рекордные цены за топливо в преддверии Дня труда, который отмечается 6 сентября.

Об этом передает Report со ссылкой на Fox Business.

Так, стоимость одного галлона (около 4,5 литра) бензина составит 4,39 долларов США. Тогда как годом ранее в этот же день данный показатель равнялся 3,23 доллара США. При этом средние цены на бензин по стране не превышают 3,2 доллара США.

Как отмечают в Американской автомобильной ассоциации, это самые высокие цены за всю историю проведения праздника. Предыдущий рекорд приходится на 2012 год – 4,16 долларов США.

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