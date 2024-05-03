Тарифный совет определил цены на услуги по подключению к электро- и газораспределительным сетям

Тарифный (ценовой) совет Азербайджана на сегодняшнем заседании определил размеры платежей за услуги подключения к электро- и газораспределительным сетям.

Тарифный (ценовой) совет Азербайджана на сегодняшнем заседании определил размеры платежей за услуги подключения к электро- и газораспределительным сетям.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Тарифный совет.

Решение принято на основе предложений Министерств энергетики и экономики, Государственной нефтяной компании, ОАО "Азеришыг".

Размеры платы за подключение к электрической сети определены следующим образом:

- при 1-фазном питании до 10 кВт - 40 манатов/кВт;

- при 1-фазном питании свыше 10 кВт - 60 манатов/кВт;

- при 3-фазном питании и низком напряжении - 293 манатов/кВт;

- при среднем напряжении - 170 манатов/кВт.

Суммы платежей за подключение к газораспределительной сети определены следующим образом:

- услуги технического и физического подключения бытовых газовых приборов (с общим расходом газа 10 м3/час) к сети в 100 метрах по прямой на участках с подтвержденными документами территориального планирования (включая подготовку проектно-сметной документации) - 271 манат;

- услуги физического подключения объектов строительства к сети на территориях с неутвержденными документами территориального планирования - 160 манатов.