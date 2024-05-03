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Ирак и Казахстан компенсируют недосокращение добычи нефти почти на 1 млн б/с до конца года

Ирак и Казахстан компенсируют недосокращение добычи нефти почти на 1 млн б/с до конца года Ирак и Казахстан в рамках добровольного снижения добычи нефти, которые соблюдают некоторые страны ОПЕК+ в первом полугодии, компенсируют недосокращенные объемы в почти 1 млн баррелей в сутки до конца 2024 года.
Энергетика
3 мая 2024 г. 18:25
Ирак и Казахстан компенсируют недосокращение добычи нефти почти на 1 млн б/с до конца года

Ирак и Казахстан в рамках добровольного снижения добычи нефти, которые соблюдают некоторые страны ОПЕК+ в первом полугодии, компенсируют недосокращенные объемы в почти 1 млн баррелей в сутки до конца 2024 года.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, это следует из сообщения, размещенного на сайте ОПЕК.

ОПЕК уточняет, что объем перепроизводства нефти Ираком в январе - марте составил 602 тыс. б/с, а Казахстаном за тот же период - 389 тыс. б/с. "Планы, представленные обеими странами, демонстрируют, что все перепроизведенные объемы будут полностью скомпенсированы до конца года", - отмечается в сообщении.

Ирак и Казахстан должны были представить в секретариат ОПЕК планы по компенсации недосокращенных объемов добычи до 30 апреля.

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Версия на английском языке Iraq and Kazakhstan to compensate for shortfall in oil production by almost 1 million bpd by end of year

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