Ирак и Казахстан компенсируют недосокращение добычи нефти почти на 1 млн б/с до конца года

Ирак и Казахстан в рамках добровольного снижения добычи нефти, которые соблюдают некоторые страны ОПЕК+ в первом полугодии, компенсируют недосокращенные объемы в почти 1 млн баррелей в сутки до конца 2024 года.

Ирак и Казахстан в рамках добровольного снижения добычи нефти, которые соблюдают некоторые страны ОПЕК+ в первом полугодии, компенсируют недосокращенные объемы в почти 1 млн баррелей в сутки до конца 2024 года.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, это следует из сообщения, размещенного на сайте ОПЕК.

ОПЕК уточняет, что объем перепроизводства нефти Ираком в январе - марте составил 602 тыс. б/с, а Казахстаном за тот же период - 389 тыс. б/с. "Планы, представленные обеими странами, демонстрируют, что все перепроизведенные объемы будут полностью скомпенсированы до конца года", - отмечается в сообщении.

Ирак и Казахстан должны были представить в секретариат ОПЕК планы по компенсации недосокращенных объемов добычи до 30 апреля.