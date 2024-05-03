Азербайджан и Саудовская Аравия подписали документы об энергетическом партнерстве

Азербайджан и Саудовская Аравия подписали документы, направленные на укрепление энергетического партнерства.

Азербайджан и Саудовская Аравия подписали документы, направленные на укрепление энергетического партнерства.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, сегодня состоялась встреча между министром энергетики Пярвизом Шахбазовым и находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бин Салманом Аль Саудом.

На встрече было рассмотрено текущее состояние сотрудничества с компанией ACWA Power по развитию ветроэнергетических проектов общей мощностью 2,5 ГВт на суше и на море. Была отмечена важность ускорения реализации проектов в сфере ВИЭ.

По итогам встречи между министерствами энергетики обеих стран был подписан протокол 3-го заседания совместного технического комитета. Также между Министерством энергетики и компанией ACWA Power был подписан исполнительный контракт по проекту аккумуляторной системы хранения энергии (BESS) мощностью 200 МВт и рамочный контракт по проекту наземной ветроэнергетики мощностью 200 МВт.