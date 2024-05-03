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Азербайджан и Саудовская Аравия подписали документы об энергетическом партнерстве

Азербайджан и Саудовская Аравия подписали документы об энергетическом партнерстве Азербайджан и Саудовская Аравия подписали документы, направленные на укрепление энергетического партнерства.
Энергетика
3 мая 2024 г. 14:52
Азербайджан и Саудовская Аравия подписали документы об энергетическом партнерстве

Азербайджан и Саудовская Аравия подписали документы, направленные на укрепление энергетического партнерства.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, сегодня состоялась встреча между министром энергетики Пярвизом Шахбазовым и находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бин Салманом Аль Саудом.

На встрече было рассмотрено текущее состояние сотрудничества с компанией ACWA Power по развитию ветроэнергетических проектов общей мощностью 2,5 ГВт на суше и на море. Была отмечена важность ускорения реализации проектов в сфере ВИЭ.

По итогам встречи между министерствами энергетики обеих стран был подписан протокол 3-го заседания совместного технического комитета. Также между Министерством энергетики и компанией ACWA Power был подписан исполнительный контракт по проекту аккумуляторной системы хранения энергии (BESS) мощностью 200 МВт и рамочный контракт по проекту наземной ветроэнергетики мощностью 200 МВт.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Saudi Arabia ink documents strengthening energy partnership
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı enerji tərəfdaşlığını gücləndirən sənədlər imzalayıb

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