Турции предложили хранить газ в подземных хранилищах Украины

Украина предложила Турции хранить газ в украинских подземных хранилищах (ПХГ).

Украина предложила Турции хранить газ в украинских подземных хранилищах (ПХГ).

Как передает Report со ссылкой на сообщение украинской "Нафтогаз", об этом заявил глава компании Алексей Чернышев во время встречи с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром, которая состоялась в Стамбуле 2 мая.

"Мы заинтересованы в углублении двустороннего сотрудничества, в частности, с энергетическими компаниями Турции. Мы готовы предложить свои подземные хранилища для хранения турецких газовых резервов на выгодных и конкурентных условиях", – отметил Чернышев.

Ранее в этом году "Нафтогаз" уже провела переговоры о сотрудничестве в сфере хранения топлива с такими компаниями, как RWE, Equinor, TotalEnergies и Engie. В общей сложности "Нафтогаз" предлагает иностранным компаниям хранить более 10 млрд кубометров в украинских ПХГ. Это составляет около трети от общих возможностей Украины.