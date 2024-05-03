BP запустила новую магистерскую программу в Сумгайытском государственном университете

Компания BP сегодня объявила о начале образовательного проекта по созданию новой магистерской программы по химическому машиностроению в Сумгайытском государственном университете.

Компания BP сегодня объявила о начале образовательного проекта по созданию новой магистерской программы по химическому машиностроению в Сумгайытском государственном университете.

Как сообщает Report, новая учебная программа, адаптированная к потребностям промышленности, включает такие области, как химические и производственные процессы, экологическая устойчивость.

Учебные материалы программы были специально разработаны для нужд промышленных и технологических предприятий и компаний Сумгайыта.

"Мы считаем, что этот проект является очередной успешной инициативой в направлении адаптации подготовки специалистов к потребностям бизнеса и промышленности. Специальность химик-технолог востребована в Сумгайыте больше, чем в других городах страны. Будучи одним из крупных промышленных центров Азербайджана, где расположены многочисленные современные промышленные и технологические предприятия, в Сумгайыте существует большой спрос на высококвалифицированных инженеров-химиков",- сказал вице-президент BP по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли.

Он добавил, что до сих пор суммарный объем социальных инвестиций компании BP и ее партнеров в Азербайджане превысили 110 млн долларов.

Предполагается, что в новую магистерскую программу первоначально будут приняты 15 студентов по двум направлениям специализации - химия и технология основного органического синтеза и химическая технология полимеров.

В будущем программа будет расширена и включит еще четыре направления, а количество приемов увеличится до 95 человек в течение следующих 5 лет.

Также в рамках проекта до 15 преподавателей университета пройдут обучение для совершенствования своих знаний и предметных навыков на основе новой учебной программы. Затем группа преподавателей будет отправлена ​​в зарубежные университеты для отработки нового контента и изучения последних новинок по своим предметам.

Кроме того, ведущие международные тренеры и эксперты будут приглашены для обмена опытом, знаниями и навыками с преподавательским составом программы.

Студенты, участвующие в программе, будут задействованы в проектах, реализуемых промышленными предприятиями, в течение значительной части периода обучения. Химико-технологические и химические лаборатории и классы будут оснащены современными технологиями и оборудованием.

Стоимость 13-месячного проекта составляет более 339 тыс. манатов (199,4 тыс. долларов).