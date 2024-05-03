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SOCAR присоединится к программе "Партнерство по нефтегазовому метану 2.0"

SOCAR присоединится к программе "Партнерство по нефтегазовому метану 2.0" Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) после объявления о своих целях намерена присоединиться к программе Организации Объединенных Наций "Партнерство по нефтегазовому метану 2.0" (OGMP 2.0).
Энергетика
3 мая 2024 г. 19:29
SOCAR присоединится к программе Партнерство по нефтегазовому метану 2.0

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) после объявления о своих целях намерена присоединиться к программе Организации Объединенных Наций "Партнерство по нефтегазовому метану 2.0" (OGMP 2.0).

Как сообщает Report, об этом заявил глава департамента SOCAR Мустафа Гурбанлы на панели в рамках форума "Общественные процессы в медиа-плоскости" в Баку.

По его словам, это произойдет в ближайшее время.

"Более 100 нефтегазовых компаний присоединились к программе OGMP 2.0, и эта программа ежегодно собирает отчеты этих нефтегазовых компаний и публикует их в открытых источниках", - сказал М.Гурбанлы.

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Версия на английском языке SOCAR to join Oil and Gas Methane Partnership 2.0 program
Версия на азербайджанском языке SOCAR metan emissiyalarının azaldılması öhdəliyi üzrə OGMP 2.0 proqramına qoşulacaq

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