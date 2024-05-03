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Торговая комиссия США обвинила экс-главу Pioneer в попытке сговора с ОПЕК

Торговая комиссия США обвинила экс-главу Pioneer в попытке сговора с ОПЕК Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) обвинила бывшего главного исполнительного директора крупнейшего американского производителя сланцевой нефти Pioneer Natural Resources Co. Скотта Шеффилда в попытке ценового сговора с ОПЕК.
Энергетика
3 мая 2024 г. 17:31
Торговая комиссия США обвинила экс-главу Pioneer в попытке сговора с ОПЕК

Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) обвинила бывшего главного исполнительного директора крупнейшего американского производителя сланцевой нефти Pioneer Natural Resources Co. Скотта Шеффилда в попытке ценового сговора с ОПЕК.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет Financial Times.

Обвинения касаются призывов Шеффилда к снижению добычи на фоне обвала цен на нефть в начале пандемии коронавируса в 2020 году. В частности, он публично призывал ОПЕК и Россию ограничить объемы производства.

FTC также сообщила, что не будет блокировать сделку нефтегазовой Exxon Mobil по покупке Pioneer за 59,5 млрд долларов, о которой стало известно в октябре минувшего года, но запретила включать Шеффилда в совет директоров Exxon.

Регулятор не хочет допустить, чтобы экс-глава Pioneer предпринимал "имеющие признаки сговора действия, которые могут привести к повышению цен на нефть и тем самым вынудят американских потребителей и предприятия больше платить за бензин, топочный мазут, дизельное и авиатопливо", говорится в сообщении комиссии.

Замдиректора бюро FTC по вопросам конкуренции Кайл Мах в этой связи заявил, что "прошлые действия Шеффилда дали ясно понять: его и близко нельзя допускать к совету директоров Exxon".

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Версия на английском языке US Federal Trade Commission accuses ex-Pioneer boss of seeking to collude with Opec

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