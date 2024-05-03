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Цены на нефть завершают неделю существенным снижением

Цены на нефть завершают неделю существенным снижением Котировки нефти незначительно выросли утром в пятницу, но завершают неделю существенным снижением.
Энергетика
3 мая 2024 г. 09:32
Цены на нефть завершают неделю существенным снижением

Котировки нефти незначительно выросли утром в пятницу, но завершают неделю существенным снижением.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", давление на рынок на этой неделе оказали данные о резком росте запасов нефти в США.

Кроме того, премия за геополитический риск постепенно сходит на нет благодаря надеждам на перемирие между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

Июльские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,19 доллара (0,23%), до 83,86 доллара за баррель.

В четверг Brent подорожала на 0,23 доллара (0,3%), до 83,67 доллара за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI подорожали на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи NYMEX на 0,17 доллара (0,22%), до 79,12 доллара за баррель.

За предыдущую сессию контракт подешевел на 0,05 доллара (0,1%), до 78,95 доллара за баррель.

С начала этой недели Brent подешевела на 4,9%, WTI - на 5,6%.

Падение нефтяного рынка усиливает ожидания экспертов, что страны ОПЕК+ будут и дальше ограничивать добычу. Большинство трейдеров и аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, ожидают, что страны альянса, придерживающиеся добровольного ограничения добычи, продлят действующие меры до конца текущего года.

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