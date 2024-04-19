Цены на нефть выросли после удара Израиля по Ирану

Цены на нефть повысились в пятницу вслед за атакой Израиля на иранский город Исфахан. Эти новости спровоцировали новую волну опасений разрастания конфликта на Ближнем Востоке и ограничения поставок нефти из региона.

Цены на нефть повысились в пятницу вслед за атакой Израиля на иранский город Исфахан. Эти новости спровоцировали новую волну опасений разрастания конфликта на Ближнем Востоке и ограничения поставок нефти из региона.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 88,81 доллара за баррель.

Это на 1,7 доллара (1,95%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

В четверг эти контракты подешевели на 0,18 доллара (0,2%), до 87,11 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на 1,7 доллара (2,05%), до 84,43 доллара за баррель.

По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на 0,04 доллара (0,1%), до 82,73 доллара за баррель.

"Мы все больше приближаемся к сценарию, когда риски становятся реальностью, - говорит Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевом рынке в ING Groep NV в Сингапуре. - Нефтяной рынок, вероятно, начнет закладывать еще более крупную премию за риск".

Атака на Исфахан была осуществлена с применением беспилотников, они были сбиты силами ПВО Ирана, сообщает Al Mayadeen со ссылкой на представителя Иранского космического агентства. Средства ПВО отреагировали на подозрительные объекты в воздушном пространстве Исфахана вблизи военной базы к северу от города, говорится в сообщении.

Израиль нанес ракетный удар по Ирану менее чем через неделю после иранской атаки в минувшие выходные.