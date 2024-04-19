В иранской провинции Исфахан произошел взрыв

Взрыв прогремел в иранской провинции Исфахан, расположенной в центре страны.

Взрыв прогремел в иранской провинции Исфахан, расположенной в центре страны.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Fars.

По его информации, взрыв мог произойти на северо-востоке провинции недалеко от международного аэропорта Исфахана и базы армейских ВВС. Его причины устанавливаются.

Примерно через 40 минут агентство со ссылкой на местные источники сообщило еще о трех взрывах, которые произошли недалеко от военной базы на северо-западе провинции.

По их сведениям, звуки взрывов слышны в городе Кехджаваристан, расположенном недалеко от аэропорта административного центра провинции и 8-й базы иранских военно-воздушных сил.

Ранее телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Израиль нанес ракетный удар по объекту на территории Ирана.