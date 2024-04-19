О нас

В иранской провинции Исфахан произошел взрыв

В иранской провинции Исфахан произошел взрыв Взрыв прогремел в иранской провинции Исфахан, расположенной в центре страны.
В регионе
19 апреля 2024 г. 06:27
В иранской провинции Исфахан произошел взрыв

Взрыв прогремел в иранской провинции Исфахан, расположенной в центре страны.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Fars.

По его информации, взрыв мог произойти на северо-востоке провинции недалеко от международного аэропорта Исфахана и базы армейских ВВС. Его причины устанавливаются.

Примерно через 40 минут агентство со ссылкой на местные источники сообщило еще о трех взрывах, которые произошли недалеко от военной базы на северо-западе провинции.

По их сведениям, звуки взрывов слышны в городе Кехджаваристан, расположенном недалеко от аэропорта административного центра провинции и 8-й базы иранских военно-воздушных сил.

Ранее телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Израиль нанес ракетный удар по объекту на территории Ирана.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İranda partlayış baş verib

Экслюзивные новости

Годфри Салливан: Азербайджанский рынок обладает огромным потенциалом для внедрения технологий ИИ
Годфри Салливан: Азербайджанский рынок обладает огромным потенциалом для внедрения технологий ИИ
18 апреля 2024 г. 14:19
Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
16 апреля 2024 г. 11:42
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
16 апреля 2024 г. 11:32
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
15 апреля 2024 г. 15:03
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
10 апреля 2024 г. 12:48
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
9 апреля 2024 г. 14:32
Азеркосмос: Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
"Азеркосмос": Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
8 апреля 2024 г. 15:56
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
6 апреля 2024 г. 17:29
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
6 апреля 2024 г. 12:59
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
5 апреля 2024 г. 13:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi