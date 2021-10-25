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Цены на нефть выросли на снижении ее запасов

Цены на нефть выросли на снижении ее запасов Мировые цены на нефть в понедельник утром выросли на информации о снижении ее запасов, свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
25 октября 2021 г. 09:28
Цены на нефть выросли на снижении ее запасов

Мировые цены на нефть в понедельник утром выросли на информации о снижении ее запасов, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.42 (по бакинскому времени) цена январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,79%, до 85,31 доллара США за баррель, а декабрьские фьючерсы на WTI подорожали на 0,98%, до 84,58 доллара США за баррель.

Данные от Baker Hughes в пятницу свидетельствуют о потенциальном снижении добычи нефти, поскольку количество активных буровых установок в США для добычи нефти впервые за семь недель снизилось на две единицы, составив 443 на этой неделе.

Кроме того, по данным аналитиков UOB, которые приводит газета Wall Street Journal, запасы нефти в Кушинге, штате Оклахома, быстро приближаются к критически низким уровням, и ожидается их сокращение. "В последний раз, когда это произошло, нефть стоила более 100 долларов США за баррель", — добавили эксперты.

Росту цен на нефть марки Brent также способствовали комментарии Саудовской Аравии о том, что ОПЕК+ должна сохранять свой осторожный подход к управлению глобальными поставками сырья, учитывая угрозу для спроса, которую все еще создает пандемия.

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