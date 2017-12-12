Цены на нефть уверенно растут на приостановке работы трубопровода в Северном море

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Нефть перешла к уверенному росту в цене в понедельник после дневного снижения на новостях о приостановке работы трубопровода Forties в Северном море для проведения ремонтных работ.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 00.05 по бакинскому времени стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,96%, до 64,64 доллара за баррель, цена январских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,03%, до 57,95 доллара за баррель.