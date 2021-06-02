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Цены на нефть ускорили рост на решениях ОПЕК+

Цены на нефть ускорили рост на решениях ОПЕК+ Альянс сохранил прежние параметры ограничения добычи нефти, то есть несколько увеличит добычу в июле
Энергетика
2 июня 2021 г. 13:56
Цены на нефть ускорили рост на решениях ОПЕК+

Мировые цены на нефть в среду днем ускорили рост, в то время как трейдеры продолжают оценивать перспективы после решения ОПЕК+ сохранить параметры соглашения об ограничении добычи, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, после незначительного удорожания утром по состоянию на 13.22 (по бакинскому времени) цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уже растёт на 0,94%, до 70,91 доллара США за баррель, а июльские фьючерсы на WTI — на 0,78%, до 68,25 доллара США за баррель.

Важнейшим фактором для нефтяных рынков остается заседание ОПЕК+ накануне и его итоги. По его результатам альянс сохранил прежние параметры ограничения добычи нефти, то есть несколько увеличит добычу в июле. О дальнейших планах станет известно на следующем заседании — 1 июля.

"ОПЕК+ мало что поведала о своих планах после июля. Частично это связано с неопределенностью по поводу того, вернутся ли иранские поставки на рынок и когда", — цитирует газета Wall Street Journal аналитика ING Уоррена Паттерсона (Warren Patterson).

В четверг ожидается публикация данных о коммерческих запасах нефти в США. Аналитики оценивают снижение показателя за неделю по 28 мая в 2,1 миллиона. В ночь на четверг свою оценку запасов даст Американский институт нефти (API).

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