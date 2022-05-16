О нас
Аудио новости

Цены на нефть снизились на ожиданиях уменьшения спроса

Цены на нефть снизились на ожиданиях уменьшения спроса Мировые цены на нефть в понедельник утром перешли к снижению после выхода макростатистики в Китае, говорящей о возможном снижении спроса на сырье.
Энергетика
16 мая 2022 г. 10:31
Цены на нефть снизились на ожиданиях уменьшения спроса

Мировые цены на нефть в понедельник утром перешли к снижению после выхода макростатистики в Китае, говорящей о возможном снижении спроса на сырье.

Как передает Report, цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 1,7%, до 109,65 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 1,5%, до 107 долларов.

До публикации китайской статистики нефтяные котировки обеих марок росли примерно на 0,7% на оптимизме по поводу летнего спроса на сырье.

"Напряженный сезон путешествий в июне, июле и августе, вероятно, значительно повысит спрос, поскольку потребность в дорожном и авиационном топливе возрастает", — пишет газета Wall Street Journal со ссылкой мнение аналитиков.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Oil prices fall amid expectations of reduced demand
Версия на азербайджанском языке Tələbin azalması ilə bağlı gözləntilər nefti ucuzlaşdırıb

Самое важное

Президенты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии аэропорта Ризе-Артвин
ФотоПрезиденты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии аэропорта Ризе-Артвин
14 мая 2022 г. 21:47
Ильхам Алиев пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Азербайджан
Ильхам Алиев пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Азербайджан
14 мая 2022 г. 19:30
Ряд медучреждений передан в ведомство Минздрава
Ряд медучреждений передан в ведомство Минздрава
13 мая 2022 г. 15:22
Руководитель Аппарата ММ Сафа Мирзоев вышел на пенсию 
Руководитель Аппарата ММ Сафа Мирзоев вышел на пенсию 
13 мая 2022 г. 11:08
Азербайджан и Казахстан обсудили проведение совместных военных учений
Азербайджан и Казахстан обсудили проведение совместных военных учений
12 мая 2022 г. 14:48
Второй этап поддержки ВБ СТС поможет цифровизовать управление информацией
Второй этап поддержки ВБ СТС поможет цифровизовать управление информацией
12 мая 2022 г. 13:49
С будущего месяца начнется сертификация учителей
С будущего месяца начнется сертификация учителей
12 мая 2022 г. 12:37
Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
11 мая 2022 г. 21:48
Депутат: Поездка в Физули и Шушу 10 мая носит символический характер
Депутат: Поездка в Физули и Шушу 10 мая носит символический характер
11 мая 2022 г. 16:55
ВБ: Транскавказский коридор может стать глобальным маршрутом
ВБ: Транскавказский коридор может стать глобальным маршрутом
11 мая 2022 г. 13:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi