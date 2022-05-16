Цены на нефть снизились на ожиданиях уменьшения спроса

Мировые цены на нефть в понедельник утром перешли к снижению после выхода макростатистики в Китае, говорящей о возможном снижении спроса на сырье.

Мировые цены на нефть в понедельник утром перешли к снижению после выхода макростатистики в Китае, говорящей о возможном снижении спроса на сырье.

Как передает Report, цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 1,7%, до 109,65 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 1,5%, до 107 долларов.

До публикации китайской статистики нефтяные котировки обеих марок росли примерно на 0,7% на оптимизме по поводу летнего спроса на сырье.

"Напряженный сезон путешествий в июне, июле и августе, вероятно, значительно повысит спрос, поскольку потребность в дорожном и авиационном топливе возрастает", — пишет газета Wall Street Journal со ссылкой мнение аналитиков.