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Цены на нефть несколько усиливают коррекционное снижение

Цены на нефть несколько усиливают коррекционное снижение Цена июньских фьючерсов на Brent снизилась до 66,34 доллара США
Энергетика
15 апреля 2021 г. 15:29
Цены на нефть несколько усиливают коррекционное снижение

Стоимость нефти в четверг днем продолжает коррекционно снижаться после скачка цен накануне, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,36%, до 66,34 доллара США, а майских фьючерсов на WTI — на 0,41%, до 62,89 доллара США за баррель.

Котировки нефти продолжают снижаться после резкого увеличения днем ранее. В среду это сырье подорожало почти на 5% после появления информации о большем, чем ожидалось, снижении его запасов в США, а также о повышении прогнозов относительно спроса Международным энергетическим агентством (IEA) и ОПЕК.

Поэтому сегодняшнее небольшое удешевление может оказаться лишь лёгкой коррекцией. Аналитики сохраняют ожидания дальнейшего роста цен на нефть после возобновления наконец транспортного сообщения между странами и снятия когда-нибудь ограничений на передвижения внутри государств, введённых в связи с новым коронавирусом.

"Ситуация на нефтяном рынке остается благоприятной. Картина продолжает улучшаться, несмотря на ограничения в Европе и Индии", — сказал агентству Bloomberg аналитик Commerzbank Ойген Вайнберг (Eugen Weinberg).

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Версия на азербайджанском языке Neft bir qədər ucuzlaşdı
Версия на английском языке Oil prices slightly declining

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