Цена нефти Brent превысила $83 за баррель

Мировые цены на нефть ускорили рост до 2%, а стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 83 доллара США за баррель впервые с 10 октября 2018 года.

Мировые цены на нефть ускорили рост до 2%, а стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 83 доллара США за баррель впервые с 10 октября 2018 года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19:17 по бакинскому времени цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,22%, до 83,06 доллара США за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 2,78%, до 79,38 доллара США за баррель. При этом отметку в 79 долларов США за баррель нефть марки WTI превысила во вторник впервые с ноября 2014 года. Днем нефть дорожала на 1%.