О нас
Report Georgia
Аудио новости

Цена нефти Brent превысила $83 за баррель

Цена нефти Brent превысила $83 за баррель Мировые цены на нефть ускорили рост до 2%, а стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 83 доллара США за баррель впервые с 10 октября 2018 года.
Энергетика
5 октября 2021 г. 19:48
Цена нефти Brent превысила $83 за баррель

Мировые цены на нефть ускорили рост до 2%, а стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 83 доллара США за баррель впервые с 10 октября 2018 года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19:17 по бакинскому времени цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,22%, до 83,06 доллара США за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 2,78%, до 79,38 доллара США за баррель. При этом отметку в 79 долларов США за баррель нефть марки WTI превысила во вторник впервые с ноября 2014 года. Днем нефть дорожала на 1%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Brent” markalı neftin qiyməti 83 dollara çatıb

Экслюзивные новости

Ирак ищет возможности закупать газ из Азербайджана
Ирак ищет возможности закупать газ из Азербайджана
5 октября 2021 г. 14:00
Швейцария надеется на проведение в Баку совместной экономической комиссии
Швейцария надеется на проведение в Баку совместной экономической комиссии
5 октября 2021 г. 11:25
Жена Саакашвили: Сделаю все возможное, чтобы освободить Михаила
Жена Саакашвили: Сделаю все возможное, чтобы освободить Михаила
5 октября 2021 г. 10:32
AHK Azerbaijan: Германия готова предложить свой опыт для восстановления Карабаха и Восточного Зангезура
AHK Azerbaijan: Германия готова предложить свой опыт для восстановления Карабаха и Восточного Зангезура
5 октября 2021 г. 10:00
В бакинском метро внедрят оплату с помощью умных колец и часов
В бакинском метро внедрят оплату с помощью "умных" колец и часов
4 октября 2021 г. 16:13
Кадровые перестановки в институтах НАНА
Кадровые перестановки в институтах НАНА
1 октября 2021 г. 23:27
Депутат Верховной Рады: Рассматриваемое соглашение о сотрудничестве с Турцией можно предпринять и в отношениях с Азербайджаном
Депутат Верховной Рады: "Рассматриваемое соглашение о сотрудничестве с Турцией можно предпринять и в отношениях с Азербайджаном"
1 октября 2021 г. 17:00
Назначен новый гендиректор издательства Азербайджан
Назначен новый гендиректор издательства "Азербайджан"
1 октября 2021 г. 16:20
Посол: Азербайджан - самый важный экономический партнер Германии на Южном Кавказе
Посол: Азербайджан - самый важный экономический партнер Германии на Южном Кавказе
1 октября 2021 г. 14:00
Педиатры о причинах распространения вируса среди детей
Педиатры о причинах распространения вируса среди детей
30 сентября 2021 г. 14:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi