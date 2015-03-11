Цена на нефть в Нью-Йорке опустилась до 48,29 долларов за баррель

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Нефть сорта WTI (западнотехасская светлая) на Нью-йоркской товарной бирже во вторник подешевела на $1,71 (3,42%). Фьючерсные контракты на ее поставки в апреле заключались по цене $48,29 за баррель, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

На лондонской Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость контрактов на поставки смеси Brent (состоящей из нефти, добываемой из разных скважин на шельфе Северного моря) уменьшилась на $2 (3,2%), до $56,53 за баррель.

Дальнейшее удешевление нефти аналитики объясняют слабостью мировой экономики и, в частности, снижением темпов экономического роста Китая, что гарантирует сохранение глобального превышения предложения над спросом.

Снижению цен способствуют и продолжающееся увеличение промышленных запасов топлива в США, а также регулярно подтверждаемое представителями стран ОПЕК намерение сохранять нефтедобычу на нынешнем уровне.