Цена на нефть Brent впервые за три года превысила 70 долларов за баррель

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с декабря 2014 года выросла до $70.

Как передает Report, цена мартовских фьючерсов на лондонской бирже ICE Futures к 20:26 по бакинскому времени увеличилась на 83 цента — до $70,03 за баррель.

При этом нефть WTI с поставкой в феврале на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени подорожала на $1,02, до $64,59 за баррель.

Рост обусловлен оптимизмом по поводу стабильного сокращения запасов нефти в США, а также данными о неожиданном падении нефтедобычи в Штатах по итогам прошлой недели.