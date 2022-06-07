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Цена на азербайджанскую нефть превысила 127 долларов

Цена на азербайджанскую нефть превысила 127 долларов Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 1,2 доллара или 0,95%, до 127,13 доллара.
Энергетика
7 июня 2022 г. 09:13
Цена на азербайджанскую нефть превысила 127 долларов

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 1,2 доллара или 0,95%, до 127,13 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

Решение о санкциях против российской нефти на мировом рынке ускорило рост цен на "черное золото".

Вчера на рынке нефть марки Brent стоила 119,51 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price exceeds $127
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 127 dolları ötüb

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