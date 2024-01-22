Цена газа в Европе опустилась ниже 300 долларов за 1 тыс. куб. м

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов опустилась ниже 300 долларов за 1 тыс. куб. м впервые с 31 июля 2023 года. Общее снижение цены с начала дня составляет около 6%.

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов опустилась ниже 300 долларов за 1 тыс. куб. м впервые с 31 июля 2023 года. Общее снижение цены с начала дня составляет около 6%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом следует из данных лондонской биржи ICE.

Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до 299,7 доллара за 1 тыс. куб. м, или 26,6 евро за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт/ч).

Цена газа в Европе падает на фоне рекордных запасов газа и небольшого экономического роста, который ограничивает спрос на энергию в крупных промышленных государствах.

ПХГ Европы заполнены на 75,01% (на 11,16 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 82,67 млрд куб. м газа. Европейские страны заполнили газом свои подземные хранилища на целевые 90% к отопительному сезону еще в середине августа, а к началу сезона отбора накопили в них рекордные 99,63%.