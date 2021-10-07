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Цена газа в Европе опустилась ниже 1 000 долларов

Цена газа в Европе опустилась ниже 1 000 долларов Фьючерсные цены на газ в Европе впервые за октябрь опускались ниже 1 000 долларов США за тысячу кубометров, почти на четверть к цене среды, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Энергетика
7 октября 2021 г. 12:14
Цена газа в Европе опустилась ниже 1 000 долларов

Фьючерсные цены на газ в Европе впервые за октябрь опустились до 973 долларов США за тысячу кубометров, почти на четверть к цене среды, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Как передает Report, стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги на уровне почти 1 260 долларов США за тысячу кубометров, в 10.13 (по бакинскому времени) превысили 1 370 долларов США, а затем демонстрировала устойчивое снижение.

Цена фьючерса на 11.22 (по бакинскому времени) составляла 981,1 доллара США за тысячу кубометров, что примерно на 24% ниже расчетной цены среды. К 11.34 она подросла до 1 079,5 доллара США.

Накануне фьючерсные цены на газ достигли рекордного значения в 1 937 долларов США за тысячу кубометров.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В среду торги закрылись на уровне почти 1 260 долларов США за тысячу кубометров, а расчетная цена почти достигла 1 300 долларов США.

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