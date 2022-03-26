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Цена барреля азербайджанской нефти достигла 124 долларов

Цена барреля азербайджанской нефти достигла 124 долларов Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,58 доллара или 0,47%, до 123,87 доллара.
Энергетика
26 марта 2022 г. 09:56
Цена барреля азербайджанской нефти достигла 124 долларов

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,58 доллара или 0,47%, до 123,87 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

Вчера на рынке нефть марки Brent стоила 119,03 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 124 dollara yaxınlaşır

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