О нас

Цена азербайджанской нефти превысила 85 долларов

Цена азербайджанской нефти превысила 85 долларов Стоимость одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,61 доллара США или на 0,72% и составила 85,05 доллара США.
Энергетика
20 января 2024 г. 09:18
Цена азербайджанской нефти превысила 85 долларов

Стоимость одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,61 доллара США или на 0,72% и составила 85,05 доллара США.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent составила 78,56 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 60 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani oil price settles above $85
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 85 dolları ötüb

Экслюзивные новости

Евгений Михайлов : Успехи Азербайджана раздражают некоторых в ЕС и на Западе
Евгений Михайлов : Успехи Азербайджана раздражают некоторых в ЕС и на Западе
19 января 2024 г. 17:15
Экс-министр: COP - важный инструмент международного сообщества для решения климатических проблем
Экс-министр: COP - важный инструмент международного сообщества для решения климатических проблем
19 января 2024 г. 16:13
Эксперт о возможности достижения мира между Баку и Ереваном без посредников
Эксперт о возможности достижения мира между Баку и Ереваном без посредников
19 января 2024 г. 14:22
Президент Генассамблеи ООН: Приветствую процесс нормализации между Баку и Ереваном
Президент Генассамблеи ООН: Приветствую процесс нормализации между Баку и Ереваном
18 января 2024 г. 18:33
Президент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
ФотоПрезидент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
18 января 2024 г. 16:55
В Азербайджане в прошлом году самая высокая температура была зафиксирована в Джульфе
В Азербайджане в прошлом году самая высокая температура была зафиксирована в Джульфе
18 января 2024 г. 13:05
Глава СНБО Алексей Данилов: НАТО, Запад должны принять решение прямо сейчас
ФотоГлава СНБО Алексей Данилов: НАТО, Запад должны принять решение прямо сейчас
18 января 2024 г. 12:44
Шаберт: Требование Ереваном гарантов мирного договора - попытка оказать давление на Баку
Шаберт: Требование Ереваном гарантов мирного договора - попытка оказать давление на Баку
17 января 2024 г. 16:18
Представители французской общественности: Произошедшее в Эвиане - результат деятельности армянской диаспоры
Представители французской общественности: Произошедшее в Эвиане - результат деятельности армянской диаспоры
16 января 2024 г. 11:29
Аналитик: Азербайджан играет важную роль в содействии мирным процессам
Аналитик: Азербайджан играет важную роль в содействии мирным процессам
15 января 2024 г. 16:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi