Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, и страна имеет хороший потенциал по ВИЭ

Европе определенно нужно больше природного газа из Азербайджана, в связи с чем высокопоставленные представители ЕС посещали Баку. Об этом Report сказал экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

Европе определенно нужно больше природного газа из Азербайджана, в то же время сама страна имеет серьезный потенциал для развития альтернативных видов энергетики.

Об этом Report сказал старший научный сотрудник Атлантического совета, международный эксперт и бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

Он отметил, что интерес к природному газу Азербайджана особенно вырос в контексте ситуации в Украине, в связи с чем высокопоставленные представители ЕС посещали Баку и обсуждали данный вопрос.

Но даже если оставить это в стороне, природный газ останется абсолютно необходимым при переходе к возобновляемым источникам энергии, потому что он в 4 раза чище угля.

Развитие альтернативной энергетики - мудрая политика Азербайджана. Можно инвестировать в них, и таким образом высвободить дополнительные объемы природного газа или, например, дизеля для экспорта.

Брайза добавил, что Азербайджан обладает большим потенциалом по возобновляемым источникам энергии. Страна имеет хорошие возможности для производства электроэнергии за счет ветра, а также большим количеством солнечных дней в году. Так что это отличное место как развития мощностей ветровой, так и солнечной энергетики. Причем, таким же значительным потенциалом обладают и освобожденные территории Азербайджана.

Но все же, как считает Брайза, для развития ветровой энергетики более пригодна часть страны у побережья Каспийского моря, в первую очередь Абшерон, а не Карабах. Последний вместе с Восточным Зангезуром имеет много солнца. В Карабахе также есть значительная база для гидроэнергетики.

Экс-посол также отметил, что если правительство Азербайджана собирается предоставлять субсидии на освобожденных территориях для производства мощностей по возобновляемым источникам энергии, то это может стать очень привлекательной инвестиционной возможностью: «Международные компании могут быть привлечены к вкладам таких инвестиций, если правительство Азербайджана сочтет их предложения привлекательными. Правительство Азербайджана как раз разрабатывает такого рода политику».

“Возобновляемая энергия стала очень важным приоритетом, например, для правительства Турции, где оно предложило финансовые возможности для производства ветровой и солнечной, а также геотермальной энергии. Правительство Турции и само в течение последних десятилетий вкладывало весьма значительные средства в строительство плотин для гидроэнергетики”, - сказал он, добавив, что это так называемый проект Юго-Восточная Анатолия (Guneydogu Anadolu Projecsi, GAP).