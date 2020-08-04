BP впервые за 10 лет сокращает дивиденды

Во II квартале этого года компания BP понесла убытки в размере 17,7 млрд долларов США

Во II квартале этого года компания BP понесла убытки в размере 17,7 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете компании. Компания снижает выплату дивидендов на 50% после ежеквартального убытка. Это первое снижение за последние десять лет.

Выплата дивидендов за каждую акцию во II квартале рассчитывается в размере 5,25 центов. В предыдущем квартале это составило 10,5 центов.

Выручка BP во втором квартале сократилась на 56% - до 31,7 млрд долларов США.

Суточная добыча BP за отчетный период составила в среднем 2,5 млн баррелей нефтяного эквивалента, что на 3,8% меньше, чем годом ранее.