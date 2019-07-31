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BP не будет отправлять свои танкеры через Ормузский пролив

BP не будет отправлять свои танкеры через Ормузский пролив

Британская нефтегазовая компания BP (British Petroleum) пока не планирует осуществлять поставки нефти на своих судах через Ормузский пролив ввиду напряженности между Лондоном и Тегераном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил финансовый директор компании Брайан Гилвари.

"BP продолжит транспортировать свою нефть, но в краткосрочной перспективе ни один танкер с флагом компании не пересечет Ормузский пролив. BP использует чартерные суда для доставки нефти из Персидского залива", - заявил Б.Гилвари.

Отмечается, что после инцидентов с задержанием иранского и британских танкеров BP в течение последних трех недель не использует Ормузский пролив в качестве маршрута для транспортировки нефти судами компании.

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