BP не будет отправлять свои танкеры через Ормузский пролив

Британская нефтегазовая компания BP (British Petroleum) пока не планирует осуществлять поставки нефти на своих судах через Ормузский пролив ввиду напряженности между Лондоном и Тегераном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил финансовый директор компании Брайан Гилвари.

"BP продолжит транспортировать свою нефть, но в краткосрочной перспективе ни один танкер с флагом компании не пересечет Ормузский пролив. BP использует чартерные суда для доставки нефти из Персидского залива", - заявил Б.Гилвари.

Отмечается, что после инцидентов с задержанием иранского и британских танкеров BP в течение последних трех недель не использует Ормузский пролив в качестве маршрута для транспортировки нефти судами компании.