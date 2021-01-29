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Болгария инвестирует в проект по снижению зависимости от российского газа

Болгария инвестирует в проект по снижению зависимости от российского газа Терминал СПГ будет поставлять газ в юго-восточную Европу по интерконнектору Греция-Болгария (IGB)
Энергетика
29 января 2021 г. 17:04
Болгария инвестирует в проект по снижению зависимости от российского газа

Болгарская государственная газовая компания Bulgartransgaz завершила сделку по приобретению 20% греческой компании Gastrade, которая занимается строительством плавучей установки СПГ вблизи греческого города Александруполис.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщает компания Gastrade.

Сделка является частью стратегии Болгарии по диверсификации и снижению ее зависимости от российского газа. Сделка одобрена болгарским регулятором конкуренции.

Терминал СПГ, проектная мощность которого будет составлять около 5,5 млрд кубометров в год, будет поставлять газ в юго-восточную Европу по интерконнектору Греция-Болгария (IGB).

Между тем, греческая госкомпания DEPA и GasLog также владеют 20% долей в проекте плавучей установки СПГ, который, как ожидается, заработает в 2023 году.

Отметим, что IGB предназначен для экспорта в Болгарию природного газа, добываемого в рамках второй фазы разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспия.

Азербайджанский газ покроет 25-30% потребностей Болгарии в природном газе. Длина интерконнектора составляет 182 км, из которых 150 км пролегает по территории Болгарии. Ежегодная пропускная способность интерконнектора предусмотрена в объеме 3-5 млрд кубометров.

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Версия на азербайджанском языке Bolqarıstan Rusiya qazından asılılığı azaldacaq layihəyə investisiya yatırır

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