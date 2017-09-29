Болгария и Сербия подписали декларацию о строительстве газового интерконнектора

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Болгария и Сербия подписали декларацию о намерениях на строительство газового интерконнектора (IGB) между странами. Как сообщает Report, днем ранее об этом заявлял вице-президент Европейской комиссии по энергетическим вопросам Марош Шефчович на Энергетическом саммите в Бухаресте (Румыния).

“Завтра мы станем свидетелями еще одной важной вехи на собрании группы высокого уровня CESEC: подписание декларации о намерениях Болгарии и Сербии на строительство интерконнектора”, - сказал он.

Он также поблагодарил правительство Болгарии за их намерение найти альтернативные ресурсы для развития за счет национального финансирования. Он подчеркнул, что создание системы интерконнекторов в странах южной Европы крайне важно для реализации проекта транспортировки азербайджанского газа на север Европы по Трансадриатическому трубопроводу (Trans Adriatic Pipeline (TAP)).

Отметим, что строительство интерконнектора IGB начнется в 2018 году.