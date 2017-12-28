Bloomberg назвал пять важнейших для нефтяного рынка факторов на 2018 год

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В будущем году нефть ждет низкая волатильность, так как ОПЕК нацелена на контроль рынка. В то же время Bloomberg не исключает возможности обвала из-за спекулянтов, сообщает Report со ссылкой на РБК.

Агентство Bloomberg, оценив ситуацию на рынке, составило список из пяти главных факторов, которые могут повлиять на цены на нефть в будущем году.

В первую очередь агентство ожидает роста поставок сланцевой нефти из США. С ростом добычи сланца ожидаются рекордные поставки нефти из США в 2018 году. "Если будет повышаться добыча сланца и канадской нефти в первой половине года, а ОПЕК продолжит сокращать добычу, тогда разница между Brent и WTI должна увеличиться", - сказал агентству основатель лондонского хедж-фонда Matilda Capital Ричард Фаллартон.

Второй фактор заключается во влиянии ОПЕК. Из-за того, что ОПЕК удерживает добычу нефти, многие играют на повышение Brent. ОПЕК приводит рынок в состояние баланса, считает Bloomberg.

Третий фактор в том, что в связи с геополитическими рисками, с которыми могут столкнуться крупные игроки на рынке, фонды были заняты покупкой опционов в надежде выиграть от резкого скачка цен на нефть. Опционы на декабрь 2018 года по 100 долларов за баррель остаются самыми популярными контрактами для Brent. Венесуэла, Иран и Саудовская Аравия считаются странами, которые могут повлиять на цену на нефть.

Четвертый фактор связан с тем, что, несмотря на риски, волатильность нефти упала до минимума за три года на фоне стабильного роста цен. ОПЕК четко обозначила свои планы на 2018 год, из-за чего банки, в том числе Societe Generale SA, ждут продолжения снижения волатильности в будущем году. "Решение ОПЕК проактивно управлять рынком будет держать волатильность плоской", - считает главный аналитик нефтяного рынка в Energy Aspects Ltd Амрита Сен.

И последнее, это влияние спекулянтов на цены. Рынок встречает новый год с рекордным количеством ставок на повышение Brent и WTI. Таких контрактов гораздо больше, чем контрактов, рассчитанных на понижение, что позволяет считать, что в 2018 году может произойти обвал, вызванный действиями спекулянтов, предупреждает Bloomberg.