Блинкен: В 2024 году Болгария сможет импортировать почти весь необходимый газ из Азербайджана и США

Блинкен: В 2024 году Болгария сможет импортировать почти весь необходимый газ из Азербайджана и США

Благодаря IGB в следующем году Болгария будет импортировать почти 100 процентов своего внутреннего газа из Азербайджана и США

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Благодаря газовому соединению между Грецией и Болгарией (IGB) в следующем году последняя сможет импортировать почти 100 процентов газа, необходимого для покрытия своей внутренней потребности, из Азербайджана и США Как передает Report, об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен перед встречей с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом в Афинах. "Болгария, например, раньше зависела от России в отношении поставок природного газа на 90 процентов. Недавно построенный интерконнектор Греция-Болгария позволяет ей избежать этой зависимости. Благодаря интерконнектору IGB в следующем году Болгария будет импортировать почти 100 процентов газа для внутреннего потребления из Азербайджана и США",- сказал он. Соединение IGB было введено в строй осенью прошлого года. С тех пор начались поставки из Греции в Болгарию азербайджанского газа с месторождения "Шахдениз" на Каспии, который доставляется в Европу посредством Южного газового коридора, а именно его европейского сегмента - Трансадриатического газопровода. Интерконнектор также может прокачивать в Болгарию газ с регазификационных терминалов в Греции, куда доставляется сжиженный натуральный газ (LNG), прежде всего из США. Подпишитесь на наш Telegram канал