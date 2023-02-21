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Блинкен: В 2024 году Болгария сможет импортировать почти весь необходимый газ из Азербайджана и США

Блинкен: В 2024 году Болгария сможет импортировать почти весь необходимый газ из Азербайджана и США Благодаря IGB в следующем году Болгария будет импортировать почти 100 процентов своего внутреннего газа из Азербайджана и США
Энергетика
21 февраля 2023 г. 15:59
Блинкен: В 2024 году Болгария сможет импортировать почти весь необходимый газ из Азербайджана и США

Благодаря газовому соединению между Грецией и Болгарией (IGB) в следующем году последняя сможет импортировать почти 100 процентов газа, необходимого для покрытия своей внутренней потребности, из Азербайджана и США

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен перед встречей с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом в Афинах.

"Болгария, например, раньше зависела от России в отношении поставок природного газа на 90 процентов. Недавно построенный интерконнектор Греция-Болгария позволяет ей избежать этой зависимости. Благодаря интерконнектору IGB в следующем году Болгария будет импортировать почти 100 процентов газа для внутреннего потребления из Азербайджана и США",- сказал он.

Соединение IGB было введено в строй осенью прошлого года. С тех пор начались поставки из Греции в Болгарию азербайджанского газа с месторождения "Шахдениз" на Каспии, который доставляется в Европу посредством Южного газового коридора, а именно его европейского сегмента - Трансадриатического газопровода.

Интерконнектор также может прокачивать в Болгарию газ с регазификационных терминалов в Греции, куда доставляется сжиженный натуральный газ (LNG), прежде всего из США.

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Версия на азербайджанском языке Blinken: “Bolqarıstan 2024-cü ildə qaza olan ehtiyacını Azərbaycan və ABŞ hesabına qarşılayacaq”
Версия на английском языке Blinken: Bulgaria to import almost all necessary gas from Azerbaijan, US in 2024

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