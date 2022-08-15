Биржевые цены на газ в Европе достигли 2180 долларов за тысячу кубометров

Фьючерсные контракты на газ в Европе с поставкой в сентябре (по бенчмарку TTF) в понедельник утром выросли примерно на 1% и держатся чуть выше отметки в 2 180 долларов за тысячу кубометров.

Фьючерсные контракты на газ в Европе с поставкой в сентябре (по бенчмарку TTF) в понедельник утром выросли примерно на 1% и держатся чуть выше отметки в 2 180 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Пока сегодняшний ценовой минимум составляет 2 181,2 доллара за тысячу кубометров (+1,3% к расчетной цене накануне — 2 152,8 доллара), максимум — 2 197 долларов за тысячу кубометров (+2%). Котировки выросли на 1,4%, находятся вблизи 2 183 долларов за тысячу кубометров.

Европейский рынок в прошлом году столкнулся с газовым коллапсом. Эксперты связывали его возникновение с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности в Европе подземных хранилищ газа (ПХГ) и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.

Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала военной операции на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямалу — Европе" вовсе прекратились.