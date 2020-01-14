Беларусь предложила купить нефть у Азербайджана

Беларусь направила предложения о покупке нефти в Украину, в Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой по итогам совещания у президента страны.

"Правительство продолжает отрабатывать схему альтернативных поставок нефти, изучаются все возможные варианты. Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме, - сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА. - Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти".

По его словам, предложения направлены Украине, Польше, странам Балтии, Казахстану и Азербайджану. "Мы сейчас занялись этим вопросом", - добавил он.

Крутой также сообщил, что Беларусь считает экономически нецелесообразным платить российским нефтяным компаниям премию к цене на нефть в прежнем объеме.