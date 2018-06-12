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    Базовая цена нефти в госбюджете Азербайджана повышается до 55 долларов

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ В уточненном госбюджете Азербайджана на 2018 год предусмотрено повышение базовой цены нефти.

    Как сообщает Report, с целью финансового обеспечения дополнительных расходов, предусмотренных в уточненном госбюджете, цена продажи одного барреля сырой нефти будет увеличена на 10 долларов, до 55 долларов по сравнению с утвержденным прогнозом (45 долларов).

    Это обеспечит дополнительные поступления в бюджет ГНФАР в размере 5 млрд 600 млн манатов, из них 1 млрд 750 млн манатов будут трансфертированы в госбюджет.

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