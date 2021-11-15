В Баку и регионах Азербайджана начинается отопительный сезон

С сегодняшнего дня в Баку и других регионах страны началось обеспечение теплом жилых домов, объектов социального назначения и хозяйственной деятельности.

Сегодня, 15 ноября, в Баку и регионах Азербайджана начинается отопительный сезон.

Об этом Report сообщил начальник абонентского и клиентского обслуживания ОАО "Азеристиликтеджхизат" Рафик Алиев.

По его словам, процесс будет вестись в течение дня.

Отопительный сезон стартовал 1 ноября в горных и предгорных районах Азербайджана. В течение осенне-зимнего сезона 2021-2022 годов с вводом в эксплуатацию 554 котельных, принадлежащих Обществу, планируется обеспечить теплом 3 871 жилой дом, в том числе около 184 тыс. квартир, 281 школу, 160 детских садов, 161 учреждение здравоохранения и 1 980 других объектов социально-хозяйственного назначения.