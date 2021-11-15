О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку и регионах Азербайджана начинается отопительный сезон

В Баку и регионах Азербайджана начинается отопительный сезон С сегодняшнего дня в Баку и других регионах страны началось обеспечение теплом жилых домов, объектов социального назначения и хозяйственной деятельности.
Энергетика
15 ноября 2021 г. 11:03
В Баку и регионах Азербайджана начинается отопительный сезон
0 : 00
0 : 00

Сегодня, 15 ноября, в Баку и регионах Азербайджана начинается отопительный сезон.

Об этом Report сообщил начальник абонентского и клиентского обслуживания ОАО "Азеристиликтеджхизат" Рафик Алиев.

По его словам, процесс будет вестись в течение дня.

Отопительный сезон стартовал 1 ноября в горных и предгорных районах Азербайджана. В течение осенне-зимнего сезона 2021-2022 годов с вводом в эксплуатацию 554 котельных, принадлежащих Обществу, планируется обеспечить теплом 3 871 жилой дом, в том числе около 184 тыс. квартир, 281 школу, 160 детских садов, 161 учреждение здравоохранения и 1 980 других объектов социально-хозяйственного назначения.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Azəristiliktəchizat”: "Bu gündən istiliyin verilməsinə başlanılıb"

Другие новости из категории

Нефть подешевела на данных о росте ее добычи в Китае
Нефть подешевела на данных о росте ее добычи в Китае
15 ноября 2021 г. 09:23
В бакинском метро произошел сбой в работе поезда
В бакинском метро произошел сбой в работе поезда
13 ноября 2021 г. 13:00
Чехия объявила о направлениях сотрудничества с Азербайджаном в энергетической сфере
Чехия объявила о направлениях сотрудничества с Азербайджаном в энергетической сфере
13 ноября 2021 г. 10:37
Цена на азербайджанскую нефть незначительно понизилась
Цена на азербайджанскую нефть незначительно понизилась
13 ноября 2021 г. 10:05
Байден: Объемы нефти на мировом рынке позволяют сокращать ее закупки у Ирана
Байден: Объемы нефти на мировом рынке позволяют сокращать ее закупки у Ирана
13 ноября 2021 г. 05:21
Цены фьючерсов на газ в Европе вернулись к вчерашним показателям
Цены фьючерсов на газ в Европе вернулись к вчерашним показателям
12 ноября 2021 г. 21:50
Рафиг Алиев: Изменение тарифов на природный газ увеличит расходы Азеристиликтеджхизат
Рафиг Алиев: Изменение тарифов на природный газ увеличит расходы "Азеристиликтеджхизат"
12 ноября 2021 г. 16:21
Кандидатура нового генсека ОПЕК может быть рассмотрена в декабре
Кандидатура нового генсека ОПЕК может быть рассмотрена в декабре
12 ноября 2021 г. 14:45
S&P: Энергопереход создает долгосрочные риски для региона КЦА
S&P: Энергопереход создает долгосрочные риски для региона КЦА
12 ноября 2021 г. 14:20
Цена на азербайджанскую нефть понизилась
Цена на азербайджанскую нефть понизилась
12 ноября 2021 г. 10:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi