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"Азеришыг" перешел на усиленный режим работы

"Азеришыг" перешел на усиленный режим работы Поручено привлечь на территории дополнительные материалы, машины и механизмы
Энергетика
23 февраля 2021 г. 13:57
Азеришыг перешел на усиленный режим работы

В связи с распространенной Национальной службой гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана информацией о резком похолодании, снегопаде и мокром снеге, ОАО "Азеришыг" продолжает работу в усиленном режиме.

Как сообщили Report в ОАО, в связи с этим в городе Баку и регионах налажена усиленная система работы и дежурства.

Кроме того, было поручено привлечь на территории дополнительные материалы, машины и механизмы.

"Азеришыг", обращаясь к потребителям, отмечает, что в случае возникновения проблем с электроснабжением следует обратиться в круглосуточно работающий "Колл-центр 199", охватывающий всю территорию страны.

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Версия на азербайджанском языке “Azərişıq” gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyətini davam etdirir

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