"Азеришыг" перешел на усиленный режим работы

Поручено привлечь на территории дополнительные материалы, машины и механизмы

В связи с распространенной Национальной службой гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана информацией о резком похолодании, снегопаде и мокром снеге, ОАО "Азеришыг" продолжает работу в усиленном режиме.

Как сообщили Report в ОАО, в связи с этим в городе Баку и регионах налажена усиленная система работы и дежурства.

Кроме того, было поручено привлечь на территории дополнительные материалы, машины и механизмы.

"Азеришыг", обращаясь к потребителям, отмечает, что в случае возникновения проблем с электроснабжением следует обратиться в круглосуточно работающий "Колл-центр 199", охватывающий всю территорию страны.