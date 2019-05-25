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"Азеришыг" принимает опережающие меры в связи с плохими погодными условиями в северном регионе

​"Азеришыг" принимает опережающие меры

С учетом резкого изменения погодных условий в северном регионе Азербайджана ОАО "Азеришыг" предпринимает опережающие и необходимые меры с целью предотвращения возможных происшествий.

Об этом сообщил Report глава пресс-службы ОАО Танрыверди Мустафаев.

Он отметил, что данные меры предусматривают обеспечение нормального рабочего режима электросети, усиление контроля над дежурством, созданным в региональных управлениях электроснабжения и региональных электросетях в Губинском, Гусарском и Хачмазском районах.

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