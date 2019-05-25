"Азеришыг" принимает опережающие меры в связи с плохими погодными условиями в северном регионе

С учетом резкого изменения погодных условий в северном регионе Азербайджана ОАО "Азеришыг" предпринимает опережающие и необходимые меры с целью предотвращения возможных происшествий.

Об этом сообщил Report глава пресс-службы ОАО Танрыверди Мустафаев.

Он отметил, что данные меры предусматривают обеспечение нормального рабочего режима электросети, усиление контроля над дежурством, созданным в региональных управлениях электроснабжения и региональных электросетях в Губинском, Гусарском и Хачмазском районах.