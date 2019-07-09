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"Азеришыг" осуществляет превентивные меры в связи с сильным ветром

"Азеришыг" осуществляет превентивные меры в связи с сильным ветром

В южных регионах Азербайджана, особенно в Джалилабаде и Билясуваре, осуществляются превентивные меры для предотвращения возможных последствий сильного ветра.

Как передаёт Report, об этом сообщил глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев.

По его словам, абоненты смогут сообщить о возможных перебоях в подаче электричества по функционирующему 24 часа телефону горячей линии 199.

"Если возникнет проблема в частном порядке, наши сотрудники готовы оперативно решить её", - отметил Т.Мустафаев.

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