О нас
Report Georgia
Аудио новости

"Азеригаз": За 11 месяцев более 15% абонентов превысили льготный лимит

"Азеригаз": За 11 месяцев более 15% абонентов превысили льготный лимит 84,4% от общего числа абонентов использовали газ в рамках льготного лимита
Энергетика
23 декабря 2020 г. 15:51
Азеригаз: За 11 месяцев более 15% абонентов превысили льготный лимит

В январе-ноябре этого года только 361 926 (15,6%) из 2 317 683 абонентов, зарегистрированных в ПО “Азеригаз” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), превысили льготный лимит в 2 200 кубометров (10 гяпиков за кубометр).

Как сообщает Report со ссылкой на "Азеригаз", 1 955 757 абонентов (84,4% от общего числа абонентов) использовали газ в рамках льготного лимита.

Кроме того, по сравнению с соответствующим периодом 2019 года разница в сокращении потерь газа составила 0,9%. Это было достигнуто путем реконструкции сети и других мероприятий.

Отметим, что ПО "Азеригаз" нацелен сократить потери газа до 8% в текущем году.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Azəriqaz": 11 ayda əhali abunəçilərinin 15 %-i güzəştli limit həddini keçib

Новости партнеров

Самое важное

Осуществляется непрерывное обеспечение войск, дислоцированных на освобожденных территориях
ФотоОсуществляется непрерывное обеспечение войск, дислоцированных на освобожденных территориях
23 декабря 2020 г. 14:50
Лидер Китая поздравил Ильхама Алиева
Лидер Китая поздравил Ильхама Алиева
23 декабря 2020 г. 14:28
В Азербайджане пенсия по возрасту вырастет до 370 манатов
В Азербайджане пенсия по возрасту вырастет до 370 манатов
23 декабря 2020 г. 13:19
Брайза: Минская группа ОБСЕ  уже мертва
Брайза: Минская группа ОБСЕ  уже мертва
22 декабря 2020 г. 17:35
Хулуси Акар: Турция направила в Карабах 60 военнослужащих
Хулуси Акар: Турция направила в Карабах 60 военнослужащих
22 декабря 2020 г. 16:14
МИД: ЮНЕСКО пренебрегла призывами Азербайджана
МИД: ЮНЕСКО пренебрегла призывами Азербайджана
22 декабря 2020 г. 13:42
Россельхознадзор дал добро на поставку помидоров и яблок из Азербайджана
Россельхознадзор дал добро на поставку помидоров и яблок из Азербайджана
22 декабря 2020 г. 13:14
Азербайджанцы не верят, что смогут жить вместе с армянами в Карабахе
Азербайджанцы не верят, что смогут жить вместе с армянами в Карабахе
22 декабря 2020 г. 12:06
Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне
Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне
21 декабря 2020 г. 17:42
Все улицы Шуши обследованы, правительству будет представлен отчет
ФотоВсе улицы Шуши обследованы, правительству будет представлен отчет
21 декабря 2020 г. 17:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi