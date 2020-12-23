"Азеригаз": За 11 месяцев более 15% абонентов превысили льготный лимит

84,4% от общего числа абонентов использовали газ в рамках льготного лимита

В январе-ноябре этого года только 361 926 (15,6%) из 2 317 683 абонентов, зарегистрированных в ПО “Азеригаз” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), превысили льготный лимит в 2 200 кубометров (10 гяпиков за кубометр).

Как сообщает Report со ссылкой на "Азеригаз", 1 955 757 абонентов (84,4% от общего числа абонентов) использовали газ в рамках льготного лимита.

Кроме того, по сравнению с соответствующим периодом 2019 года разница в сокращении потерь газа составила 0,9%. Это было достигнуто путем реконструкции сети и других мероприятий.

Отметим, что ПО "Азеригаз" нацелен сократить потери газа до 8% в текущем году.